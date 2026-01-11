愛知県小牧市の路上で10日夜、女性が後ろから来た男に現金1万1000円などが入ったかばんをひったくられました。10日午後10時すぎ、小牧市中央2丁目の路上で、歩いて帰宅途中の43歳女性が、後ろからきた男に、かばんをひったくられました。かばんには、現金およそ1万1000円が入った財布や小銭入れが入っていました。女性は男ともみ合いになった際に転倒し、顔や膝に軽いケガをしました。男は身長170センチから180センチほ