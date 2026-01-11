全日本空輸（ANA）は、強い冬型の気圧配置による悪天候が見込まれるため、航空券の特別対応を実施する。1月11日午前0時現在、特別対応を実施するのは、11日から12日に稚内・青森・大館能代・秋田・庄内・新潟・能登・富山・小松、11日から12日午前に鳥取、11日にオホーツク紋別・女満別・釧路・根室中標津・函館・米子・萩石見・名古屋/中部・対馬・五島福江、11日午前に福岡を発着する便。対象便の航空券は遅延や欠航に関わらず、