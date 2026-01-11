「今年こそは成長しよう」と思いながら、気づけば毎年同じ1年を過ごしている――。そんな人に手に取ってほしいのが、ビジネス書『こうやって、すぐに動ける人になる。』（ゆる麻布著・PHP研究所）と、『ベンチャーの作法』（高野秀敏著・ダイヤモンド社）だ。時代と逆行するようなストイックな内容ながら、「今の時代に、ここまで忖度なく本質を教えてくれる本はない」「読んだ瞬間から、行動せずにはいられなくなる」と話題になっ