中山は昨季7本塁打と存在感を示した(C)TakamotoTOKUHARA/CoCoKARAnextV奪回を目指す巨人の今季の戦いぶりに早くも注目が高まっている。岡本和真がメジャー挑戦と主砲が抜ける中、いかに必勝打線を組んでいくのか。球界内からも考察の声が上がっている。【動画】【巨人構想】阿部監督が今季の構想を明かす！「個人的には中山が今季のポイントになる！」今季の新打順について思うことを語ります！阿部慎之助監督は1月1日付の「