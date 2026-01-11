ピカソ戦を圧倒的な形で制した井上(C)Getty Images怒涛の世界4戦を戦い抜いた“モンスター”に対する評価は、より揺るぎないものへと変貌を遂げている。昨年12月27日にサウジアラビア・リヤドで行われたスーパーバンタム級4団体統一タイトルマッチで、王者の井上尚弥（大橋）はWBC世界同級2位アラン・ピカソ（メキシコ）に勝利。判定決着ながらメキシコの名手を圧倒する内容で年間4度目の防衛を果たした。【動画】繰り出される