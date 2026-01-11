スーパーの中で、わが子が突如、痙攣（けいれん）を起こした。周りの人はびっくり。【プレイリスト】音声で聞く体験談「大丈夫ですか」。ひとりの客の声掛けから、母子を救う連携プレーがスタートしました。＜福さん（長野県・30代女性）からのおたより＞先日子どもが熱を出し、当番医に駆け込んだ日のことです。診察が終わり処方せんをもらい、日曜日だったのでいつもとは違う当番薬局に処方せんを出しに寄りました。そこはスーパ