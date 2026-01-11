山梨県で起きた山火事で、消防本部が会見を行い「民家への延焼の可能性は低い」と説明しました。8日午前10時45分ごろ、山梨・上野原市と大月市にまたがる扇山で発生した山火事は、11日で4日目を迎えましたが、午前6時現在も燃え続けています。消防本部上野原市消防署長は「現在、民家へ延焼する危険性は大変低いと感じている」と話しました。消防本部は10日会見を行い、火は一時、山のふもとの民家50メートル地点まで迫ったという