広島・坂倉将吾捕手（２７）が１０日、同僚の玉村昇悟投手（２４）らと高知市のＩＮＯＵＥ・東部スポーツパーク野球場で行っている自主トレを公開した。不振だった昨季からの逆襲に向け、広角打法の習得に意欲。節目となるプロ１０年目のシーズンへ、闘志を燃やした。今年も土佐の暖かな陽気が選手たちを包み込む。気温は３月上旬並みの１５度まで上昇。坂倉が放った打球は広がった青空へと吸い込まれるように、次々と伸びてい