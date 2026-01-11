今シーズン最強の寒波の影響で、12日にかけて日本海側を中心に雪や風が強まり「冬の嵐」になる見込みです。冬型の気圧配置の影響で、北海道から九州の日本海側の広い範囲で、11日午後から12日にかけて雪が強まる見込みです。特に東北や北陸では警報級の大雪となるおそれがあります。12日朝までに予想される降雪量は、東北・北陸・東海で80cmなどとなっています。また風も強まり、広い範囲で最大瞬間風速が30メートル以上と台風並み