Ｊ１清水は１０日、静岡市の魚町稲荷神社で必勝祈願を行った。山室晋也社長（６５）、今季から指揮を執る吉田孝行監督（４８）、選手代表のＭＦ宇野禅斗（２２）が玉串を奉納した。社長と監督でダルマの目入れも行われた。練習を終えた選手やスタッフらはバスで移動し、サンバ隊の先導を受けて午後１時頃に境内に入場。約９００人のサポーターが見守る中、指揮官はあいさつで「これほど盛大な必勝祈願は初めてで驚きましたが、