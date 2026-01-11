元「モーニング娘。」後藤真希の弟で、千葉・八街市議を務める後藤祐樹氏の長女・芹澤もあ（１９）が、冬のふわふわコーデを披露した。芹澤は１１日までに「＃もあのコーデ」とハッシュタグを付けて自身のインスタグラムを更新。「冬はふわふわがすき！」と題し、冬の夕暮れをバックにミニ丈のパンツ、ふわふわの白アウター、もこもこのブーツを合わせた女の子らしいコーデを公開した。この投稿にファンからは「冬もあちゃん