今秋のプロ野球ドラフト候補で静岡県内で注目を集める高校生捕手がいる。沼津商の後藤幸樹主将（２年）は１８０センチ、８６キロの恵まれた体で強肩、強打、さらに５０メートル５秒９という俊足の持ち主だ。すでに、巨人、ソフトバンクなど５球団が視察済み。「ドラフトに向けて、春の大会からどんどんアピールしていきたい」というプロ志向の未完の大器が、球春を心待ちにしている。＊＊＊＊全国的には、まったくの無名校に