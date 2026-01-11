突然ですが、「ゆうちょ」の正式名称知っていますか？現在では「ゆうちょ銀行」を指す言葉だけど…気になる正解は・・・？正解は・・・正解は、「ゆうびんちょきん（郵便貯金）」でした！ゆうちょとは、「ゆうびんちょきん（郵便貯金）」を略した呼び方で、現在では「ゆうちょ銀行」を指す言葉です。もともと郵便貯金は、郵便局が全国どこにでもあるという特徴を生かして、誰でも気軽にお金を預けられる仕組みとして国が運営してき