「S」エンブレム輝く“精悍メッキフェイス”採用！2025年9月、スズキはミドルサイズミニバン「ランディ」の一部仕様変更モデルを発売しました。最新のランディは、どのような進化をとげたのでしょうか。【画像】超カッコいい！ これがスズキの「8人乗りミニバン」です！（30枚以上）ランディの初代モデルがデビューしたのは2007年です。当時は提携していた日産の人気ミニバン「セレナ」のOEMモデルとして発売されました。