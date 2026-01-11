8年ぶりにサッカーJ1に復帰するV・ファーレン長崎は9日夜、長崎市幸町の長崎スタジアムシティで、今季に向けた決起集会を開いた。チームから、「長崎旋風」をスローガンにJ1優勝を目指すことが報告された。詰めかけたファン4千人に対し、高木琢也監督が「皆さんに感動を見せていく。オール長崎で頑張ろう」とあいさつした。集会では各選手が抱負を述べ、昨季J2で得点王とMVPに輝いたマテウス・ジェズス選手は「初戦から勝利し