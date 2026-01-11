長崎県対馬市の美津島町高浜漁協で10日、新春恒例の「十日恵比須（えびす）祭り」があり、組合員らが豊漁を願って海に魚を放流した。漁協近くの恵比須神社では神事が行われ、組合員や福岡、鹿児島など各地の市場関係者ら約100人が参列して、海の安全と大漁を祈願した。この後、近くの住民らも見守る中で、漁協前の浮桟橋から「えびすさーん」と大声を上げて魚を海に放った。組合員の多くがはえ縄漁をしており、神事を終えた