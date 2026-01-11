佐賀県警は9日、実在する県内介護施設の職員を名乗る男からの偽電話詐欺で、佐賀市内の建築塗装業者が132万円をだまし取られたと発表した。県警は同様の不審電話が増えているとして注意を呼びかけている。県警によると5日、介護施設職員を名乗る男から「施設の外壁塗装工事の見積もりをしてほしい」と建築塗装業者に電話があった。「年に一度（施設の）消毒作業をしているが、消毒液の仕入れ先ともめたため、代わりに仕入れて