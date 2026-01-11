今年の干支（えと）「午（うま）」にちなんだ木工品を展示、販売する恒例の新春工芸展「春の夢ひらき」が、福岡県飯塚市勢田の工房兼ギャラリー「杜（もり）の舟」で開かれている。今回は「日本らしい馬」をイメージした約150点が並ぶ。12日まで。ギャラリーを営む木工作家の内野筑豊（ゆたか）（本名は豊）さん（74）の作品。工芸展は、約50年前にギャラリーを開設して数年後から開催している。「午」の作品は4巡目で、毎回違