コーヒーを片手にまち歩きを楽しむイベント「FREECOFFEEWALK」が12日、佐賀県吉野ケ里町の吉野ケ里公園駅南側の一帯で開かれる。同町の印鑑製造会社社長で、コーヒー店も経営する福山徹さん（38）が「かつての活気のあった商店街を再現したい」と企画し、6回目。自家焙煎（ばいせん）のコーヒーを無料で提供し、ピザやハンバーグ、スイーツなど約20の出店を楽しんでもらう。福山さんは、創業から80年超の印鑑製造会社「ア