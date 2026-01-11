J1福岡は10日、雁の巣球技場（福岡市）で今年初の練習試合（30分×3本）を行った。クラブはコンプライアンスに抵触する事実があったとして金明輝前監督との契約を解消。後任として始動日の5日から指揮を執る塚原真也暫定監督の“初陣”で、東海大福岡高に11−1で勝利した。ヘッドコーチだった昨年に続き、得点力不足の課題に取り組む塚原暫定監督は一定の成果を感じつつ、主に若手に「自分の良さをもっと出さないと」と奮起を