東九州龍谷が目指した6大会ぶりの決勝への道は、無情にもあと1点で絶たれた。最終第5セット（S）の14−13。昨夏の全国総体を制した金蘭会を追い詰めたが、ここから3連続で強打を打ち込まれた。悔しい幕切れに、両チーム最多タイ24得点を挙げた主将の藤崎（3年）も涙が止まらない。ただ「悔いなくやり切った。それが正直な気持ち」と言い切った。誰もが涙を流した理由は、藤崎の言葉通り持てる力は全て出し尽くしたからだった。