巨人のドラフト５位・小浜佑斗内野手（２４）＝沖縄電力＝が１３日からスタートする新人合同自主トレで新人の先頭に立つことを誓った。Ｇ球場で１０日、練習を行い、「社会人から来ているので、学生から来ている人の見本になれるように。野球に対する姿勢というのをみんなに見せていけたらなと思います」と意気込んだ。遠投１１５メートルの強肩、さらに５０メートル走６秒０の俊足、パンチ力のある打撃と３拍子そろい、即戦力