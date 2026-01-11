「新馬戦」（１０日、京都）１番人気のビービークローサー（牡３歳、父グレーターロンドン、母ハッピーベリンダ、栗東・野中）が、中団追走からゴール前でグイッとひと伸びして差し切りＶを決めた。坂井は「返し馬から走りっぷりが良かったです。ゲートだったり、キックバックだったりと幼いところは見せていましたが、新馬からいろいろと経験したなかで、いい形で勝たせることができました」と好内容の一戦を笑顔で振り返っ