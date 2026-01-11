JR東日本は1月12日(月・祝)から、平日限定の破格なフリーパス「旅せよ平日！ JR東日本たびキュン※早割パス」（通称：キュンパス、※は「ハート」の記号）の販売を開始します。2026年版も新幹線を含むJR東日本エリアが1日1万円で乗り放題という驚愕のコスパは健在。さらに、昨年好評だった「連続する2日間用」も継続してラインナップされています。冬の東北・信越への卒業旅行や、平日の自分へのご褒美旅に最適なこのきっぷ。購入