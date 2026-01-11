冠番組をいくつも抱える明石家さんま。日々、大勢の芸能人を相手に仕事をしていれば、ぶつかったり、腹が立ったりする場面があっても不思議ではない。だが、さんまと数々の番組を作ってきた番組プロデューサーの筆者によれば、さんまは決して他人に怒らないという。それどころか、とことん許すのだそうだ。それは一体、なぜなのか。※本稿は、映像プロデューサーの吉川圭三『人間・明石家さんま』（新潮社）の一部を抜粋・編集した