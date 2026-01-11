大岩剛監督が率いるU-23日本代表は現地１月10日、サウジアラビアで開催されているU-23アジアカップのグループステージ第２節で、UAEと対戦。３−０で快勝し、連勝を飾った。開始５分にFWンワディケウチェブライアン世雄のPKで先制した日本は、37分にMF大関友翔のミドルシュートで追加点を奪取。83分にも、CKからMF古谷柊介のヘディングシュートで加点し、勝負を決めた。５−０で圧勝したシリア戦に続く盤石な戦いぶりに、ラ