国連が発表した安保理の日程によると、安保理は1月12日にウクライナ情勢に関する緊急会議を開催します。ウクライナのシビハ外相は現地時間9日、ロシアがミサイル「オレシュニク」を使用してウクライナのリビウ州を攻撃したとし、ウクライナは国連安全保障理事会緊急会議およびウクライナ-NATO理事会会議の開催を働きかけるとともに、EU、欧州委員会、欧州安全保障協力機構の枠組み内で対応すると表明しました。ロシア国防省は現地