日本ハムのドラフト3位・大塚（東海大）が「大谷流」で開幕1軍入りを狙う。千葉・鎌ケ谷での新人合同自主トレで、ノックなどで汗を流した即戦力内野手は「本職は遊撃だが、二塁でも三塁でも試合に出るチャンスがあればどこでも」と猛アピールを誓う。栗山CBOからは「大谷（現ドジャース）は趣味は野球だった」と伝えられ「自分も野球が趣味になるぐらい、野球を突き詰めていきたい」と力を込めた。