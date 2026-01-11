ソフトバンクの新人合同自主トレの第2クールが始まり、ドラフト2位の稲川は9日に開催されたNPBの新人研修で、OB講師・能見篤史氏の言葉に刺激を受けた。「“結果が出ないときに反省するのはいいけど、落ち込んでいる暇はない”と。心に残りました」野球選手としての心得を学び「（プロは）ずっとワクワクですけど、もっと大きくなりました」と目を輝かせていた。