ソフトバンクの育成ドラフト7位・エミールは入寮前からの腰の違和感でリハビリ組での調整が続いている。ただ、回復は順調で「1カ月くらいでもう試合をできる」と明かした。10日は60％の出力でのランニングや下半身のトレーニングなど、計2時間ほど体を動かした。5日に入寮した若鷹寮の生活は「塩ラーメンの味がおいしかった。みんな仲良し」とすっかり慣れた様子だった。