誇張、大げさ、フェイクニュースが蔓延する今だから、「ホンモノ」だけを全力紹介。各界第一人者が「2026年はお前に任せた！」と太鼓判を押す、次世代スターとは？「ものまね芸人編」では、レジェンド・ホリが「すっごく悩んだ」と言いつつ、約20年にわたって芸を見てきた河口こうへいをブレイク候補に挙げた。B’z・稲葉浩志、中邑真輔、渡辺正行――。河口のレパートリーは数多い。ホリが語る。「かなり実力はあるんですよ