「新馬戦」（１０日、中山）驚きの差し切り勝ちだ。６番人気のガーヴィ（牝３歳、父ブリックスアンドモルタル、母レイズアベール、美浦・村田）は、向正面で馬が立ち上がりそうになり一度は失速したが、立て直されると直線は大外一気でデビュー星を飾った。舟山は「口向きが難しくて、キックバックをすごく嫌がっていた。向正面では内ラチに飛び込むんじゃないかと思ったぐらい」と苦労を吐露。それでも「砂をかぶらない所に