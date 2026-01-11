芸能界には本職以外に飲食店を経営したり、プロデュースで関わったりするケースが少なくない。だが、それらの店をリスト化した便利なガイドは存在しないようだ。そこで今回、本誌が可能な限り店をピックアップ。レストラン検索・予約サイト「食べログ」でどんな評価を受けているのか、一覧にしてみた。まずは食べログで高得点とされている3.5以上の店舗から見ていこう。今回1位に輝いたのは、松尾貴史が東京・下北沢で営む