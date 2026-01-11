1月11日に初日を迎える大相撲初場所（東京・両国国技館）。なんといっても注目は新大関・安青錦（あおにしき・21）だ。初土俵から所要14場所での大関昇進は、歴代1位のスピード出世（年6場所制以降、付け出しを除く）。21歳8カ月での昇進も、貴ノ花（二代目）、北の湖、白鵬に次ぐ4位の年少記録だ。2022年2月にロシアによるウクライナへの侵攻が始まり、4月に単身で来日。同年12月に安治川部屋の研修生となった。それから3年。