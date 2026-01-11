【モデルプレス＝2026/01/11】女優の篠原涼子が主演を務める日本テレビ系日曜ドラマ「パンチドランク・ウーマン−脱獄まであと××日−」（毎週日曜よる10時30分〜）が、11日にスタートする。【写真】三代目JSB岩田剛典、篠原涼子を抱きしめる◆篠原涼子主演「パンチドランク・ウーマン−脱獄まであと××日−」舞台は未決拘禁者（有罪が確定していない被疑者・被告人）を収容する拘置所。ベテラン女性刑務官・冬木こずえ（篠