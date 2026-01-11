新生活や引っ越しのバタバタは、思わぬ不注意を招くことがある。大阪府の40代男性（メーカー系／年収850万円）は投稿を寄せ、若かりし頃に二度も経験した「漏水」トラブルを振り返った。当時は20代。新卒で入社したばかりだった男性は、泊まりがけの研修に参加した。数日間の研修を終えて帰宅した際、溜まった洗濯物を片付けようと、すぐに洗濯機を回したという。その間、自室で一息ついていた男性だが、ふと耳慣れない音に気づく