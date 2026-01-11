華やかに見える海外出張だが、思いもよらない事態に見舞われることもあるようだ。40代男性（営業職）は、物理的にも心理的にもハードな“板挟み”に遭ったと投稿を寄せた。男性が社長命令を受け、シンガポールで開催された会議に参加したときのことだ。最終日に帰国するため空港に向かおうとした際、日本にいる社長から突然電話がかかってきたという。「お前どこにいるんだ、会社に来い」電話口で社長からものすごい剣幕で怒鳴られ