「それなりに年齢は重ねられたようですけど、中村（雅俊）さん、田中（健）さん、秋野（太作）さんとも全く変わらぬ接し方をして下さるので、ブランクは感じませんでした」そう語るのは、1月9日に公開されたばかりの映画『五十年目の俺たちの旅』に出演している女優・岡田奈々（66）だ。中村雅俊（74）主演の青春ドラマの名作『俺たちの旅』シリーズでは、田中健（74）扮するオメダの妹・真弓を演じてきた。10日に同作の舞台挨拶が