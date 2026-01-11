◆ラグビーリーグワン ２部▽第３節 花園４７ー３４日野（１０日・東大阪市花園ラグビー場）３季ぶりの１部復帰を目指す花園（旧近鉄）が開幕３連勝。勝ち点４を加え、首位をキープした。序盤の１４点リードを一時逆転されるなど課題は多いが、終盤の３連続を含む計７トライで勝ち切った。太田春樹監督（３８）は「新しい取り組みをしている中での結果。ネガティブなことではない」と前向きだった。嫌な流れを断ったのが共同