元宝塚歌劇団花組トップスターで女優の柚香光（ゆずか・れい、３３）が、主演ミュージカル「十二国記―月の影影の海―」（１７〜２０日、梅田芸術劇場）に向け、スポーツ報知のインタビューに応じた。宝塚退団から約１年半。様々な舞台に活躍の場を広げており、ステージへ向かう心構えや、美しさを保つ秘訣（ひけつ）を明かした。（古田尚）今作は小野不由美氏による、大河ファンタジー小説が原作。柚香が演じる異世界に