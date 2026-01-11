大相撲初場所は１１日に東京・両国国技館で初日を迎える。新大関として臨む安青錦（２１）＝安治川＝が１０日、国技館内で行われた優勝額贈呈式に出席。九州場所で初優勝を果たした喜びを改めてかみ締めた。１８日の８日目には、６年ぶりに天皇陛下国技館行幸（天覧相撲）が行われる予定。ウクライナ出身の２１歳が記念すべき場所で、２００６年夏場所の白鵬（元横綱）以来、２０年ぶりの新大関優勝に挑む。「安青錦」のしこ名