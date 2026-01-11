◆第１０４回全国高校サッカー選手権準決勝鹿島学園（茨城）１―０流通経大柏（千葉）（１０日・ＭＵＦＧ国立）２大会連続決勝進出を目指した流通経大柏は、終了間際の失点で０―１で敗れた。準々決勝から先発２人を変更し、大藤颯太（東京Ｖ内定）が３回戦以来、ＭＦ安藤晃希（水戸内定）は今大会初先発で送り出し、立ち上がりからロングスロー、左ＣＫ、ＦＫでゴール前に迫るも、鹿島学園の体を張った守備の前に決定機を