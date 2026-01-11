テニスの今季４大大会開幕戦、全豪オープンがオーストラリア・メルボルンで幕を開ける。１８日から本戦が始まる２０２６年大会は、１２日からの予選が大注目だ。日本は男子が５人、女子は３人が出場予定で、本戦切符を目指ししのぎを削る。２４年全豪ジュニアを日本男子として初めて制した坂本怜（１９）＝ＩＭＧ＝ら台頭する若手、元世界４位の錦織圭（３６）＝ユニクロ＝ら復活を目指すベテランが入り乱れ、下克上や弱肉強食の