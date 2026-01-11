巨人のドラフト４位・皆川岳飛外野手（２２）＝中大＝が１０日、ラーメンを月８回から１回に減らし、脂肪減に取り組む計画を明かした。家系ラーメンが好物だが「月１とか、ご褒美として食べたい。寮の食事はおいしいので、我慢します」と宣言した。大学野球を引退するまでは寮生活だったため、ラーメンは月１程度。あまり体重が増えなかったが、１０月に引退後から週２回のペースで食べるように。年末には兄に焼き肉を食べに連