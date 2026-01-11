吉本新喜劇や舞台を中心に活躍する佑希梨奈が、10日までにインスタグラムを更新。再婚を発表した。佑希は新年のあいさつに続き「そして、そして、ご報告」とつづり、「突然の、しかも私事で恐縮では御座いますがこの度、かねてから友人関係でした一般男性の方と、再婚致しました」と報告した。相手男性とは「友人から人生のパートナーとして、二人で支え合い、力を合わせ、笑顔いっぱいの幸せな家庭を築いていきたい」と思いを書