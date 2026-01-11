9人組ガールズグループTWICEのツウィ（TZUYU、26）が10日までに、自身のインスタグラムを更新。撮影ショットを投稿した。米国ファッションブランド「ヴィクトリアズ・シークレット」PINKコレクションのモデルを務め、丈の短い白トップスの上からピンクのハート柄ランジェリーを着用した衝撃的ショットをアップ。ピンクのスエットパンツからもランジェリーがチラリ。大胆にくびれやヘソも披露したジヒョとのツーショットも公開した