お笑い芸人のオール巨人（74）が10日までに自身のブログを更新。体調不良を訴えた。巨人は「年末からの風邪が抜けなくて」と訴え「薬は飲んでるんですけどね長引くねもうあと…ちよっとなんですけど昨日から生姜湯を作って飲んでます効けー!!」とショウガ湯の写真を添えた。巨人は5日の投稿でも「年末年始体調が悪くて本当に元旦早々救急病院に行こうか迷った位でした」と明かしていた。この投稿にファンからは「年末年始