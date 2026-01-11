5人組グループ・嵐の相葉雅紀が出演する、11日放送のテレビ朝日系『相葉マナブ』（毎週日曜後6：00）では、新年初回にふさわしいスペシャルゲストとして世界的パティシエ・鎧塚俊彦を迎え、相葉、小峠英二（バイきんぐ）、澤部佑（ハライチ）が、冬の味覚として不動の人気を誇る「旬のさつまいも」を使った絶品スイーツ作りに挑戦する。鎧塚が提案する“家庭でも作れる極上レシピ”を、プロ直伝の技とともに3人が学んでいく。