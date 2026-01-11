女優でモデルの新田桃子（29）が10日、自身のインスタグラムを更新。黒のランジェリーショットを投稿した。「遅ればせながら、新年明けましておめでとうございます」とし、黒のランジェリー姿でベッドに寝転ぶ姿を公開。鍛え上げたバキバキの腹筋、くびれ、ヒップラインなどの曲線美を強調するポーズも披露し「昨年は韓国と日本を行き来しながら活動させていただく中で、多くの方々の助けや支えがありました。一人では到底叶えられ