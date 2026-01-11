9人組ガールズグループTWICEのモモ（MOMO、29）が10日までに、自身のインスタグラムを更新。撮影ショットを投稿した。「PINK」とつづり、米国ファッションブランド「ヴィクトリアズ・シークレット」PINKコレクションのモデルを務め、胸元を大胆に露出したチェリーの柄が入ったピンク色キャミソールに、ピンクのモコモコアウターを羽織ったショットを公開。唇をとがらせた“キスショット”も披露した。ファンやフォロワーからも「激